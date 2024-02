Wochenhoroskop Steinbock: So wird die nächste Woche vom 5.2. - 11.2.2024

Die Schwierigkeiten in Liebe, Gesundheit und Beruf sind Vergangenheit. Die Sterne verkünden ihre frohe Botschaft, denn in der nächsten Horoskop Woche bessert sich die Lebenssituation von Steinbock-Frau und Steinbock-Mann. Lass das Wochenhoroskop für Steinbock vom 5.2. bis 11.2.2024 auf Dich wirken und wage eine Richtungsentscheidung.

Entdecke in den Horoskopen für Steinbock, was Dir das Schicksal in Zukunft bringt:

Liebe und Partnerschaft

Etwas bremst Dich ab und blockiert Dich. Lasse Dir dadurch nicht die gute Laune verderben, alles hat schließlich seinen Sinn. Nach der letzten starken Niederlage solltest Du Dich um Dich selbst kümmern. Informative Gespräche mit Menschen, die Dir wichtig sind, bauen Dich auf. Die Liebe ist durchweg ungetrübt. Habe doch einfach etwas mehr Vertrauen in Dich, in Deine Partnerschaft und in Dein Leben allgemein. Du registrierst jeden Blick, was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen.

Gesundheit und Fitness

Viel Antriebskraft und großes Wohlgefühl begleiten Dich. Nach dem Regen kommt der Sonnenschein, dass gilt auch für Deine Gesundheit. Schon bald löst sich das eine oder andere in Wohlgefallen auf. Du hast das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Bleibe kontrolliert und finde die richtige Balance zwischen Aktivität und Passivität. Fußgymnastik unter dem Tisch ist besser als gar kein Sport.

Beruf und Finanzen

Du entwickelst geniale Strategien und löst komplizierte Aufgaben. Wenn Du endlich klare Fronten schaffst, öffnen sich die ersten Türen zum Erfolg. Im Beruf punktest Du mit Leistungsbereitschaft und Einsatzfreude. Für künstlerisch tätige Menschen kann diese Zeit sehr befruchtend sein. Für labilere Menschen ist es jetzt dagegen schwierig, sich zu konzentrieren.