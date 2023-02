Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

Liebe, Beruf und Gesundheit: In allen Lebensbereichen geht es in der aktuellen Horoskop Woche voran. Allerdings nur, wenn Du auch etwas dafür tust. Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 13.02. - 19.02.2023 sagt Dir, worauf es bei Deinem Sternzeichen derzeit ankommt.

Liebe und Partnerschaft

Verdruss in der Liebesbeziehung solltest Du schleunigst bereinigen, und zwar mit Offenheit und Respekt. Dann ist die Stimmung gleich besser. Lasse Dich nicht einschüchtern. Nur weil jemand mal etwas laut auftrumpft, ist er noch lange nicht besser als Du. Demonstriere Stärke. Es gefällt Dir jemand wegen seiner verrückten Ideen. Partnerschaftlich ist es prickelnd und leidenschaftlich und wenn Du willst, kann das Liebesglück noch einmal neu entflammen.

Gesundheit und Fitness

Es ist nicht ganz so einfach, sich auf Dauer so richtig fit zu halten. Wenn Du anderen hilfst, solltest Du dabei Dich selbst nicht vergessen. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Du hast den Sport vernachlässigt und erhältst jetzt die Rechnung dafür. Es ist an der Zeit, eine Wendung herbeizuführen.

Beruf und Finanzen

Keine Sorge, Du stehst schneller, als Du denkst, auf der Siegertreppe. Du bist in Deinen Entscheidungen leicht zu beeinflussen. Vorsicht! Du gerätst in den Ruf, Deine Fahne nach dem Wind zu drehen. Beruflich bist Du jetzt bestens motiviert, die Zeichen sind günstig. Dein Verstand ist jetzt unruhig, wenn Du Ziele erreichen willst, musst Du aufpassen.