Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 15.05. - 21.05.2023

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine widersprüchliche Ausstrahlung. Dein Schatz weiß nicht, woran er bei Dir ist. Das lässt ihn misstrauisch und zurückhaltend werden. Sage Deiner Partnerin bzw. Deinem Partner doch einfach, was Dich in Deinem Innersten bewegt. Singles sind momentan wählerisch, das ist aber auch in Ordnung so. Dein Schatz ist sehr traurig, frage nach dem Warum und tröste ihn.

Gesundheit und Fitness

Deine gesundheitliche Konstitution ist überdurchschnittlich gut, und Dein Bedürfnis nach Veränderung lässt Dich nicht ruhen. Nutze Deine Kraft! Du strotzt vor Energie. Sportliche Aktivitäten helfen, diese Energien abzubauen. Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Körperabwehr! Es wäre von Vorteil, wenn Du auch die Akkus Deines Nervenkostüms aufladen würdest.

Beruf und Finanzen

Triff wichtige Abklärungen, bevor Du etwas entscheidest. Strecke die Fühler aus, informiere Dich und packe die Gelegenheit beim Schopf. Du erhältst die Möglichkeit, Dich selbst zu beweisen, überlege nicht allzu lange. Ein hoher Kraftpegel sprengt fast Deinen Rahmen. Das bringt Dich voll auf Touren. Du powerst drauflos und fühlst Dich dabei richtig wohl. Besonders im Umgang mit Partnern und im Gespräch bei der Arbeit kannst Du Dein Wissen wunderbar und fördernd einsetzen und anbringen.