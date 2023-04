Wochenhoroskop Stier: Deine Horoskop Woche vom 17.04. bis 23.04.2023

Ein chaotischer Energiehaushalt und emotionale Verwirrungen in der Liebesbeziehung bestimmen die aktuelle Horoskop Woche für das Sternzeichen Stier. Räume Dein Seelenleben auf mit den astrologischen Tipps aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 17.04. bis 23.04.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du hast buchstäblich ins Schwarze getroffen. Partnerschaften blühen auf und sind harmonisch und liebevoll wie nie. Singles sollten in den nächsten Tagen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern rausgehen und ihren Charme versprühen. Irgendetwas läuft schief und Du kommst im Moment nicht ganz zurecht. Es ist wichtig, Unklarheiten immer sofort zu beseitigen. Verpacke Deine heißen Gefühle ganz charmant, denn bei der nächsten Party dürfte es sehr erotisch zugehen. Dein Flirt beißt an.

Gesundheit und Fitness

Beachte die Signale Deines Körpers und überschätze Deine Kraft nicht. Richte Deine Aktivitäten danach aus. Du bist endlich wieder entspannt. Lehne Dich zurück, atme tief durch und genieße diesen herrlichen, sorgenfreien Augenblick. Warum bist Du so nervös? Deine Nerven flattern wie die Fahne im Wind. Du brauchst eine Ruhepause, damit Du mal abschalten und relaxen kannst. Du bist super gut gelaunt, was Dich noch attraktiver macht. Turteltage sind angesagt und so mancher fühlt sich wie neugeboren.

Beruf und Finanzen

Jetzt kannst Du die Grenzen sprengen, Ängste überwinden, Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen. Eine super Zeit! Du wirst im Geschäftsleben jetzt unter Druck gesetzt, versuche zu pokern! Die schlauen Sprüche Deiner Kollegen locken Dich nicht mehr aus der Reserve. Wenn Du jetzt aktiv bleibst, wird alles in geordneten und übersichtlichen Bahnen verlaufen.