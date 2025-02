Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 3.3. bis 9.3.2025

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du wütend bist, kannst Du Dich richtig ereifern. Und wenn Du in Deiner Beziehung unzufrieden bist, könnte das auch an Dir liegen. Du bist glücklich und fühlst Dich von der ganzen Welt geliebt und anerkannt. Du hast ihn gefunden, den Herzensmenschen, der mit Dir Deine Träume und Sehnsüchte teilt. Mit ihm möchtest Du verschmelzen, und er will es auch.

Gesundheit und Fitness

Mal auf, mal ab – überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action. Gesundheitlich fühlst Du Dich etwas angegriffen. Kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung. Du hältst Deine starken Gefühle zu sehr unter Verschluss, das erdrückt Dich. Nimm Dir Zeit für Dich selbst und verwöhne Dich. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen.

Beruf und Finanzen

Zögere nicht und ergreife die angebotene Hand. Es kann sein, dass Du verschiedene Gruppen oder Gemeinschaften, mit denen Du bisher gut zusammengearbeitet hast, verlässt. Nutze die Gunst der Stunde und beginne jetzt mit einem Projekt, das Du Dir bisher nur in Gedanken ausgemalt hast. Auch wenn Du ein klares Ziel vor Augen hast, solltest Du Dich trotzdem immer auch auf Deine Intuition verlassen, nicht nur auf den Verstand.