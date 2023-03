Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 13.03. - 19.03.2023

Kommunikation und Vertrauen – davon profitiert die Liebe genauso wie Dein Berufsleben, nicht nur in der nächsten Horoskop Woche. Worauf Du genau achten solltest, um Dein Schicksal in Zukunft selbst bestimmen zu können, steht im Wochenhoroskop für Stier vom 13.03. bis 19.03.2023.

Liebe und Partnerschaft

Die Frage ist, ob Du Dir Dein momentanes Desinteresse wirklich leisten kannst und ob Du dabei nichts Wichtiges versäumst. Sei auf der Hut. Für Singles gilt: Lege nicht zu hohe Maßstäbe an, Du willst schließlich nicht heiraten. So kann Dir keiner widerstehen. In Beziehungen ist es bei Deinem Benehmen klar, dass der Partner oder die Partnerin sich unterdrückt fühlt.

Gesundheit und Fitness

Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Eine kurze Fastenzeit würde Dir außerdem sehr gut bekommen. Die Belastungen nehmen merklich ab, und es wird viel entspannter für Dich. Gehe raus in die freie Natur und lasse die Seele baumeln. Von Kritik nicht runterziehen lassen. Musik und Natur beruhigen.

Beruf und Finanzen

Deine berufliche und private Entwicklung wird gefördert. Prüfe das bisher erreichte und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten. Wenn Du willst, kannst Du aus Deinem Arbeitsteam das Beste herausholen. Wenn Du Dich jetzt nur auf Dich selbst beschränkst, kann Dein eifriges Bemühen zu tiefen Einsichten führen und Du entdeckst Dich ganz neu. Komplimente und Bewunderung stärken Dein Selbstbewusstsein und Du bist richtig süchtig danach. Nimm Dich doch einfach so wie Du bist.