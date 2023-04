Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 03.04. bis 09.04.2023

Vorsicht ist für Stiere die nächste Horoskop Woche in allen Lebensbereichen geboten. Es gilt, die Energien in die richtigen Bahnen zu lenken. Die kosmischen Empfehlungen vom Wochenhoroskop für Stier vom 03.04. bis 09.04.2023 bereiten Dich auf Dein Schicksal vor.

Liebe und Partnerschaft

Jemand bringt Dein Herz heftig zum Klopfen. Vergiss nicht, dabei zu lächeln. Achte auf Deine Gefühle und Emotionen. Es ist wichtig, dass Du an alles mit dem Herzen herangehst und den Kopf ausschaltest. Das Leben ist ein Geschenk für Dich, es verspricht harmonisch zu werden. Privat bist Du im Einklang und Kummer gehört der Vergangenheit an. Orientiere Dich jetzt nach vorn, dann wirst Du feststellen, dass alles gar nicht so hoffnungslos ist - im Gegenteil, es bewegt sich was.

Gesundheit und Fitness

Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe mehr Sport! Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen. Übertreibe nicht, gönne Dir regelmäßig eine Pause. Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Dir nicht zu viel auf einmal vornimmst, müsste Dir einiges gelingen. Plane und arbeite konzentriert. Endlich bewegt sich etwas, lange genug hast Du gewartet. Vielleicht wechselst Du den Job oder machst einen geschäftlichen Abschluss. Kleine Kompromisse sind fällig für den lieben Frieden.