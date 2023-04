Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 01.05. - 07.05.2023

Die nächste Horoskop Woche wird laut der Astrologen nur eine Liebeswoche, wenn Du Deine seelischen Probleme in den Griff bekommst. Hole Dir den Rat der Himmelskörper im aktuellen Wochenhoroskop für Stier vom 01.05. bis 07.05.2023.

Liebe und Partnerschaft

Erfolg macht noch erotischer und anziehender! Ein herausfordernder Aspekt signalisiert, dass Du Probleme hast, Dich unter Kontrolle zu halten. Lasse Dich nicht aus der Reserve locken. Mal Leidenschaft, mal Zärtlichkeit. Genieße es und lasse Dich von den Gezeiten der Liebe tragen - ohne Wenn und Aber. Nichts ist so stark wie die Liebe. Lasse alles, was Du tust, in Liebe geschehen und Du wirst es tausendfach wieder zurückbekommen.

Gesundheit und Fitness

Setze in Deiner Freizeit auf aktive Unternehmungen. Eine drohende Erkältung sollte man ernst nehmen und rechtzeitig vorbeugen. Steige doch von Wein und Schokolade auf Tee und Obst um. Du wirst erstaunt sein, wie Deine Laune zurückkehrt und die Gesundheit lacht. Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen.

Beruf und Finanzen

Immer wieder schaffst Du es, am Ende als Sieger dazustehen. Traue Dir mehr zu im Beruf. Du bist jetzt eher ruhig und gelassen, musst sogar eine Tendenz bekämpfen, um nicht nachlässig und leichtsinnig zu handeln. Bleibe wachsam! Auch wenn Du am Morgen noch nicht weißt, wie Du alles schaffen sollst. Du wirst mit Ausdauer ein ganzes Stück nach vorne kommen.