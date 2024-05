Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 20.5. bis 26.5.2024

Manchmal müssen wichtige Entscheidungen im Leben einfach getroffen werden. Ob in der Liebe oder im Beruf: Mit Mut und positiver Stimmung kann sich in der nächsten Horoskop -Woche für das Sternzeichen Stier vieles zum Guten wenden. Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 20.5. bis 26.5.2024 verrät mehr.

Liebe und Partnerschaft

Die Probleme in der Partnerschaft werden sich von alleine wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Sorgen unbegründet waren. Es ist Dir abzuraten, Entscheidungen, gleich welcher Art, zu treffen. Verschiebe alle wichtigen Angelegenheiten auf einen späteren Zeitpunkt. Falls Du ein Date planst, wäre das der richtige Zeitpunkt. Im Moment hast Du den besten Draht zu Deinen Mitmenschen. Deine Lockerheit kommt an. Geduld ist jetzt gefragt, Ausdauer und etwas Voraussicht. Um Deine eigenen Interessen zu stärken, solltest Du mit Klugheit handeln.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität lässt nach. Du brauchst Dich nicht gleich komplett zurückzunehmen, aber überfordern solltest Du Dich auch nicht. Informiere Dich über verschiedene Sportarten, die man auch unkompliziert zu Hause ausüben kann. Körperlich solltest Du Dich etwas schonen. Geistig anspruchsvolle Arbeiten hingegen gelingen Dir sehr gut. Du steckst voller Pläne und meinst, alles schaffen zu können. Nimm Dir aber nicht zu viel vor, der Schein trügt!

Beruf und Finanzen

Ein kleines Formtief macht sich bemerkbar, daher solltest Du besser einen Gang zurückschalten. Du hast wirklich genug geleistet. Endlich bewegt sich etwas vorwärts und Du kommst Stück für Stück voran. Höre weiterhin auf das, was man Dir vertraulich mitteilt. Halte Deine körperlichen und seelischen Kräfte unter Kontrolle und weiche nicht vor den Anforderungen zurück, der Erfolg winkt! Deine Fantasie kennt keine Grenzen und die normalen Alltagsaufgaben sind Dir zuwider. Entscheide rasch, jetzt läuft alles besonders gut.