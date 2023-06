Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 5.6. - 11.6.2023

Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 5.6. bis 11.6.2023 offenbart Dir auch in der nächsten Horoskop Woche mehr über Dein Schicksal und was Du in der Liebe, im Beruf und in Sachen Gesundheit erreichen kannst.

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner oder Deine Partnerin hat etwas auf dem Herzen, Du solltest gut zuhören. Achte liebevoll auf die Bedürfnisse Deines Herzblatts. Dadurch wird sich Freude und Harmonie zwischen beiden ausbreiten und festigen. Die Interessen gehen auseinander, signalisiere Kompromissbereitschaft. Erwarte auf Deine Fragen keine unmittelbare Antwort. Gute Dinge brauchen Zeit zum Reifen. Deine Neugier wird bald befriedigt.

Gesundheit und Fitness

Raus an die frische Luft, nur so kommt der Kreislauf wieder in Schwung! Falle nicht wieder in Deine alten Gewohnheiten zurück. Ein gewisser Bewegungsdrang könnte da sein. Du solltest nicht zögern, das auch in die Tat umzusetzen und sogar etwas regelmäßiger Sport zu treiben. Deinem Seelenleben tut ein Verwöhnprogramm sehr gut.

Beruf und Finanzen

Ein Projekt gerät ins Stocken, habe Geduld! Du verhältst Dich sorglos und unbekümmert, weil Du Dir Deiner Sache sicher bist. Die Arbeit geht Dir leicht von der Hand, bei Kollegen bist Du beliebt. Es mangelt Dir an Entscheidungskraft. Der Draht zum Chef war auch schon besser. Nur nicht entmutigen lassen, bleibe auf Kurs.