Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 26.6. bis 2.7.2023

Um eine positive Richtung im Leben einschlagen zu können, kann der Blick ins kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 26.6. bis 2.7.2023 helfen. Denn die Astrologie verrät Dir, auf was sich Stier-Männer und Stier-Frauen in der nächsten Horoskop Woche einstellen müssen.

Liebe und Partnerschaft

Es winken ein paar schöne Tage, denn Du strebst nach Ausgeglichenheit und Genuss. Du hast die Chance, die Schokoladenseite des Lebens auszukosten. Wenn Du zu misstrauisch bist, neigst Du dazu, Deine echten Gefühle zu verschweigen. Das macht Dein Umfeld sehr unsicher. Du musst nicht immer alles in Erfahrung bringen wollen. Lasse Deinem Schatz seine kleinen Geheimnisse. Vertraue ihm! Lege nicht jedes Wort Deiner Partnerin bzw. Deines Partners auf die Goldwaage.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich bloß nicht unter Terminstress setzen, Deine Nerven flattern jetzt schon. Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Du solltest bei einem langen Spaziergang über Deine Träume nachdenken und Kraft schöpfen. Bei ersten Stressanzeichen gleich etwas kürzertreten. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemanden an.

Beruf und Finanzen

Du musst das Rad nicht unbedingt zum zweiten Mal erfinden. Neue Aufgaben bringen Abwechslung und machen so richtig Spaß. Am Arbeitsplatz hast Du gute Möglichkeiten, ein Stück voranzukommen. Nicht lange debattieren, sondern mit Taten überzeugen. Nur so kommst Du auf einen Weg, der Dich problemlos an das Ziel Deiner Wünsche führt.