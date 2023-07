Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 3.7. bis 9.7.2023

Ein Energiehoch erwartet Stier-Frauen und Stier-Männer in der nächsten Horoskop Woche. In der Partnerschaft wird aber einiges an Gelassenheit verlangt, damit alles harmonisch bleibt. Mehr dazu jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 3.7. bis 9.7.2023.

Liebe und Partnerschaft

Viele Bewerber baggern Dich an, eine oder einer kann ganz schön frech werden. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens. Tue, woran Du Freude hast und genieße die Annehmlichkeiten, die sich Dir bieten. Partnerschaften blühen auf und Singles können nette Kontakte schließen, sollten diese jedoch prüfen, bevor sie zu viel Gefühl investieren. Deine Sehnsucht nach Nähe macht Dich einfallsreich.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich zwar nicht gerade in Bestform, bist aber dennoch kräftig und vital, was willst Du noch mehr, so lässt es sich gut leben. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Jetzt muss die Entspannung an erster Stelle stehen, sonst übernimmst Du Dich.

Beruf und Finanzen

Jetzt ist eine gute Zeit, um eine Kurskorrektur in den Lebenszielen vorzunehmen. Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten. Nur Disziplin und klare Entscheidungen bringen Dich beruflich weiter. Du siehst die Dinge vollkommen richtig, dadurch gelingt Dir der Durchbruch.