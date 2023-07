Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 10.7. bis 16.7.2023

Stier-Frauen und Stier-Männer sollten sich etwas mehr Ruhe gönnen und Streitigkeiten möglichst aus dem Weg gehen, rät das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 10.7. bis 16.7.2023. Was im Sternzeichen Stier Geborene in der nächsten Horoskop Woche erwarten können, steht in diesen Astro-Tipps geschrieben.

Liebe und Partnerschaft

Singles stellen an ihr Gegenüber recht hohe Ansprüche. Das sollte man überdenken. Nur wenn die oder der Andere die Sehnsucht kennt, weiß sie bzw. er, dass Du leidest. Du trittst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, sondern schiebe Konflikte etwas auf. Schlechte Zeit für Diskussionen. Du hast keinen Grund, Deine Gefühle hinter einer coolen Maske zu verstecken. Du bist schon längst durchschaut und man liebt Dich so, wie Du bist.

Gesundheit und Fitness

Du kannst jetzt keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den vergangenen Tagen ein wenig gelitten. Gönne Dir etwas Ruhe. Du hast fördernde Aspekte, um Deine Gesundheit zu stabilisieren. Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen. Auch wenn Du Dich gesundheitlich etwas angegriffen fühlst, ist das kein Grund zur Besorgnis. Gönne Dir in Deiner Freizeit mehr Entspannung und Erholung.

Beruf und Finanzen

Reagiere auf ein Angebot möglichst schnell, aber auch überlegt. Intelligent und schlagfertig, Du bist jetzt nicht mehr zu bremsen. Es besteht die Gefahr, dass Du andere Menschen unbedacht niederwalzt. Suche Möglichkeiten zu einem fairen Wettbewerb. Du kommst auf allen Gebieten des Lebens stetig und merkbar voran. Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß, aber nicht unbedingt alles leicht.