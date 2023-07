Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 24.7. bis 30.7.2023

Stier-Mann und Stier-Frau sind in der nächsten Horoskop -Woche in der Liebe und im Beruf auf Erfolgskurs. Höre auf die Warnung der Himmelskörper, denn Deine Gesundheit macht bei dem Tempo nicht ewig mit. D as kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 24.7. bis 30.7.2023 hilft Dir, Deine Energie auf die Lebensbereiche Arbeit und Freizeit gut zu verteilen.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Dir die alte Liebe nicht aus dem Kopf geht, dann nimm doch Kontakt auf! Lasse Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Harmonie in der Partnerschaft gibt Dir Kraft für neue Taten. Langweilig wird es bestimmt nicht. Dein Temperament bringt Schwung in die Liebe.

Gesundheit und Fitness

Du musst Deine Nieren besser warmhalten! Deine Gesundheit scheint ohnehin etwas angegriffen zu sein. Schlage eine eventuelle Einladung für den Abend aus und schone Dich stattdessen. Zu viele Genussmittel beeinträchtigen Deine Gesundheit.

Beruf und Finanzen

Eine Herausforderung im Job lässt Deine Talente glänzen. Halte Deine körperlichen und seelischen Kräfte unter Kontrolle und weiche nicht vor den Anforderungen zurück, der Erfolg winkt! In Diskussionen vertrittst Du grundsätzlich eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung kannst Du andere von Deinen Ansichten überzeugen. Da nichts so recht vorankommen will, solltest Du Dir Rat in Deinem Team holen. Das schadet auf keinen Fall Deinem Ansehen.