Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 26.8. bis 1.9.2024

Deine nächste Horoskop -Woche beinhaltet wertvolle kosmische Nachrichten aus dem Universum. Wie Du diese nutzen kannst, um Dein Schicksal selbst zu gestalten, kannst Du in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Stier vom 26.8. bis 1.9.2024 nachlesen.

Liebe und Partnerschaft

Du bist leicht entflammbar, schon bei den kleinsten Sticheleien. Es dürfte Dir nicht schwerfallen, eine neue Eroberung in die richtige Stimmung zu versetzen. Dein Schatz setzt andere Prioritäten als Du, zeige dafür Verständnis. Bremse Deinen Übereifer, denn eine Herzensangelegenheit braucht Zeit, um sich zu entwickeln.

Gesundheit und Fitness

Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich. Du brauchst ein wenig Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen. Lasse Dich nicht von Kritik herunterziehen. Musik und Natur beruhigen Dich. Bewegung steht auf dem Programm, vielleicht mehr, als Dir lieb ist. Lasse Dich nicht von launischen Stimmungen leiten.

Beruf und Finanzen

Du bist auf die Hilfe anderer angewiesen, um Deine Pläne zu realisieren. Durch Ehrgeiz und Fleiß kannst Du Dir den weiteren beruflichen Weg ebnen. Packe es also endlich an und warte nicht immer ab. Du erlebst eine Zeit der Expansion. Du kannst Deine Erkenntnisse, sozialen Beziehungen und positiven Einflüsse erweitern. Aber das zerrt an Deinen Nerven. Viele Termine gestalten sich schwieriger als ursprünglich geplant.