Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 20.1. bis 26.1.2025

Die nächste Woche hält so einige Abenteuer für den Stier bereit! Aber vielleicht ist es besser, sich auch mal eine Pause zu gönnen? Das verrät Dir das Wochenhoroskop für Stier vom 20.1. bis 26.1.2025. Die Sterndeuter haben wichtige Ratschläge des Universums für Dein individuelles Sternzeichen zusammengetragen, sodass Du bestmöglich in diese Woche starten kannst. Finde heraus, wie Venus, Merkur, Jupiter und Co. Deine nächste Horoskop-Woche beeinflussen.