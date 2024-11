Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 11.11. bis 17.11.2024

Entfalte Dein volles Potenzial und nimm Dein Schicksal in die Hand! In der nächsten Horoskop -Woche ist genau das möglich. Dein persönliches Wochenhoroskop für Stier vom 11.11. bis 17.11.2024 verrät Dir, wie Du in allen Lebensbereichen Harmonie und Balance erreichst.

Liebe und Partnerschaft

Warum bist Du nicht in der Lage, den goldenen Mittelweg zu wählen? Denke daran, aus Erfahrung klug zu werden. Erst wenn Du echte Nähe zulässt, kann Dein Schatz sein Herz richtig öffnen. Jemand bemüht sich um Dich. Schaue einmal richtig um Dich. Auch Erfolge verheißen kein Hochgefühl, sondern sie geben die Möglichkeit zu einer Stabilisierung der Stimmungslage und der Situation.

Gesundheit und Fitness

Der Winterspeck macht immer noch Probleme, jetzt wird es Zeit, was zu ändern. Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Chronische Beschwerden können Dir derzeit gesundheitlich zu schaffen machen und die Stimmung drücken. Das geht zum Glück rasch vorbei. Bewege Dich, Du wirst Dich dann gleich viel wohler fühlen.

Beruf und Finanzen

Es gibt jetzt in jeder Hinsicht viel aufzuarbeiten, was Du gern unerledigt lassen würdest. In diesen Tagen kennst Du kein Mittelmaß. Alles genau erledigen, dann sparst Du Dir sehr viel Zeit. Empfindsame Schöngeister haben derzeit beruflich schlechte Karten. Deine neuen Ideen sollten in Ruhe reifen, bevor Du sie ausplauderst. Vielleicht gibt es noch etwas zu verbessern. Lasse Dir Zeit.