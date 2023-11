Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 20.11. bis 26.11.2023

Erfahre mehr über die Geheimnisse der Zukunft. Die nächste Horoskop -Woche sieht gute Zeiten in der Liebe vorher. Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Eros meint es gut mit Deinem Sternzeichen. Entdecke das gratis Wochenhoroskop für Stier vom 20.11. bis 26.11.2023 und bereichere Deine Lebenssituation mit einer Handvoll kosmischer Tipps.

Liebe und Partnerschaft

Erotische Flirts sind nicht immer an der Tagesordnung, also nutze jede Chance. Du wirkst sehr warmherzig und erotisch. Du siehst richtig das Spiel mit dem Feuer vor Deinen Augen. Verbrenne Dich nicht! Beim Flirten schleicht sich jemand ganz tief in Dein Herz. Aufgewühlte Gefühle leiten Dein Verhalten. Du bist viel reizbarer als sonst, sodass Du Dich jetzt stärker unter Kontrolle halten musst.

Gesundheit und Fitness

Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Deine Einsamkeit macht Dich langsam kaputt, gehe unter Menschen! Du bist bereits an der Grenze Deiner Belastbarkeit angekommen, mehr geht nicht. Vermeide allzu Strapaziöses.

Beruf und Finanzen

Neue Herausforderungen kommen gerade recht, so kannst Du Dich unter Beweis stellen. Du scheinst mal wieder alle Fäden in der Hand zu haben. Fragt sich nur, wie lange. Dir fällt es schwer, Strukturen aufzubauen und Anweisungen zu geben. Halte Dich aus Machtkämpfen heraus, es gibt Wichtigeres als nur die Karriere. Du gibst Dir keine Blöße, wenn Du Dich für einige Zeit ausklinkst, um Dich auszuruhen. So bist Du bald wieder fit und voll einsatzbereit.