Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 29.1. - 4.2.2024

Die nächste Horoskop Woche vom 29 .1. bis 4.2.2024 rät allen Stier-Geborenen zu mehr Achtsamkeit. Besonders die eigene Gesundheit sollte in Zukunft einen höheren Stellenwert im Leben einnehmen. Das kostenlose Wochenhoroskop für Stier blickt mit Deinem Tierkreiszeichen auch auf die Chancen in der Liebe und im Beruf.

Wie die Zukunft für das Sternzeichen Stier aussieht, verraten die Sternenkundler in ihren Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Je mehr Du Dich auf einen Menschen einlässt, desto mehr erschließt sich ein enormes Potenzial an Gefühlstiefe und Menschlichkeit. Vieles erscheint Dir zu eng. Vielleicht spielst Du mit dem Gedanken an eine allumfassende Veränderung. Überlege gut. Hast Du schon gemerkt, dass es für Deinen Partner schwer ist, mit Dir klarzukommen? Singles werden sich bald glücklich in den Armen eines neuen Partners finden. Gefühle sind jetzt Trumpf und Anspannungen lösen sich auf.

Gesundheit und Fitness

Vermeide allzu strapaziöses. Fettarm essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring. Gönne Dir eine Massage, Du hast Nackenverspannungen. Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht!

Beruf und Finanzen

Du musst Aufmerksamkeit erzeugen und Dich wichtig machen. Wenn Du im Hintergrund bleibst, werden Deine Fähigkeiten nicht erkannt. Du hast Glück bei der Durchsetzung von bodenständigen Projekten. Scheue Dich nicht, in Bereichen, in denen Du Dich unsicher fühlst, erfahrene Menschen um Rat zu fragen, das bewahrt Dich vor Fehlern. Du bist besonders fit und kannst bei jeder Tätigkeit kräftig anpacken.