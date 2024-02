Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 12.2. bis 18.2.2024

Die Sterne laden Stier-Frau und Stier-Mann in der nächsten Horoskop Woche vom 12.2. bis 18.2.2024 dazu ein, ihre wahren Gefühle im Liebesleben zuzulassen. In einem anderen Lebensbereich kann Dir diese emotionale Offenheit jedoch schaden. Hab keine Angst vor der Zukunft, denn das gratis Wochenhoroskop für Stier steht Dir zur Seite.

Liebe und Partnerschaft

Manchmal weißt Du fast zu gut, was richtig und falsch ist. Halte weiterhin an Deinen Ansichten fest, denn bisher lief alles super. Achte bei der Wahl Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht nur auf ein angenehmes Äußeres oder einen witzigen Geist, denn der Charakter ist wichtiger. Je nach Geschmack solltest Du große oder intime Gesellschaft suchen. Es wird Dir gefallen, auch andere mit Deinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen. Die Liebe ist durchweg ungetrübt. Habe doch einfach etwas mehr Vertrauen in Dich, in Deine Partnerschaft und in Dein Leben allgemein.

Gesundheit und Fitness

Merkst Du es nicht? Du bleibst auf der Strecke! Gesundheit ist der größte Reichtum, richte Dich danach, beuge dem vor! Bewege Dich, egal wie, aber treibe unbedingt mehr Sport. Mal auf mal ab, überfordere Deinen Körper nicht mit zu viel Action.

Beruf und Finanzen

Bleibe gelassen, die große Ausdauer für Dein Ziel kommt noch. Du fällst wohlüberlegte Urteile und Entscheidungen und kannst kommende Aufgaben gut planen und organisieren. Man spürt diese Leichtigkeit. Du wirkst derzeit anziehend auf andere und berufliche Vorteile bieten sich an. Sei nicht zu bequem und packe die Gelegenheit beim Schopf! Wenn Du Dich etwas anstrengst, dann wirst Du mehr Erfolg haben, als Du Dir selbst zutraust. Warum zögerst Du noch?