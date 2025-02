Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 17.2. bis 23.2.2025

Liebe und Partnerschaft

Jemand verzaubert Dich, Deine Gedanken kreisen nur um das nächste Wiedersehen. Du bist so super gut drauf, lasse Dich jetzt in der Liebe richtig fallen. Paare kommen sich näher, keine Wolke trübt die harmonische Gemeinsamkeit. Die Stimmung ist gereizt. Gib jetzt keinen Grund zur Eifersucht.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich vor Energieräubern schützen. Schalte ab und lasse Dir nicht die gute Laune verderben. Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil. Eine kleine Massage zwischendurch wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Am Ball bleiben, das Blatt wendet sich schneller als man denkt. Zeige durch Deine Bemühungen, dass Du noch viel mehr in der Lage bist, zusätzliche Dinge zu übernehmen und zu organisieren. Vor Überstunden solltest Du Dich nicht scheuen. Zeige Dich bemüht und fleißig, aber übertreibe nicht. Das Dankeschön bekommst Du später. Stolpersteine werden Dir immer wieder in den Weg gelegt. Sei flexibel und plane so wenig wie möglich. Dein Job ist Dir sicher.