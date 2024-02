Wochenhoroskop Stier: So wird die nächste Woche vom 26.2. bis 3.3.2024

Liebeskummer oder ein sexy Flirt? Bäume ausreißen oder besser ausruhen? Was Dein Sternzeichen in der nächsten Horoskop Woche erwarten kann, verrät Dir jetzt das kostenlose Wochenhoroskop für Stier vom 26.2. bis 3.3.2024.

Liebe und Partnerschaft

Mögliche Unstimmigkeiten in der Partnerschaft lösen sich in Wohlgefallen auf. Deine Bescheidenheit kommt gut an, genauso wie Dein Einfühlungsvermögen und Dein großes Herz. Wo aber bleibst Du selbst? Du fühlst Dich vermehrt zu religiösen und mystischen Gruppen hingezogen oder bist beseelt vom Wunsch, alles Leid aus der Welt zu schaffen. Du bist offen für Überraschungen und aufregende Kontakte. Genieße die Zeit und tue ganz einfach das, was Dein Herz begehrt.

Gesundheit und Fitness

Du bist viel zu schnell eingeschnappt, das belastet Dich nur. Jeden Tag ein Stück zu Fuß gehen wirkt Wunder. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Du wirst sehen, wie schnell Du Dich wohlfühlst, wenn Du etwas mehr auf Deine Gesundheit achtest.

Beruf und Finanzen

Um genügend Sicherheit für die neuen Aufgaben zu bekommen, solltest Du mehr lernen. Du bist diplomatisch, hilfsbereit und überall beliebt. Deine Leistungen werden hoch eingeschätzt und Du wirkst auf andere sehr überzeugend. In der nächsten Zeit meisterst Du Deine Arbeit spielend. Aus dem Umgang mit Deinen Partnern und Kollegen ziehst Du Dich jetzt etwas zurück, um Abstand zu gewinnen. Nicht jeder wird das verstehen.