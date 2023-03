Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 06.03. - 12.03.2023

Befrage einfach die Sterne: Im aktuellen Wochenhoroskop für Waage vom 06.03. bis 12.03.2023 steht genau geschrieben, wie es um Dein Sternzeichen in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit in der nächsten Horoskop - Woche steht.

Liebe und Partnerschaft



In der Liebe übernimmst Du jetzt endlich die Initiative. Es sieht gut aus! Der Liebeshimmel öffnet seine Tore und bringt Deiner Beziehung einen wundersamen Segen. Zärtliche Stunden stehen an. Keine Wolke trübt den Liebeshimmel. Arbeite jetzt an Veränderungen. Deine Antworten suchst Du mehr im Außen und Du gehst alles mit viel Optimismus an. Dein Auftreten anderen Menschen gegenüber wirkt dabei sehr dominant.

Gesundheit und Fitness

Du solltest Dich nicht überschätzen. Auch bei Dir sind Erholungspausen nötig, sonst fühlst Du Dich ganz schnell ausgelaugt. Du bist ein spontaner und aktiver Mensch, doch jetzt kann es für Dich ein bisschen zu viel werden. Zeige der Welt, was Du wirklich fühlst. Krankheiten nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern gründlich auskurieren. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für mehr Fitness im Alltag sein.

Beruf und Finanzen

Wärst Du nicht so ungeduldig, würde Dir manches wesentlich leichter fallen. Du arbeitest jetzt erfolgreich mit Gleichgesinnten zusammen. Deine Kreativität und Deine glasklaren Vorstellungen sind eine Erfolgsgarantie. Bei kontinuierlichem Einsatz und Geduld winken Erfolge.