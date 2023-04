Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 03.04. - 09.04.2023

Wie werden sich Partnerschaft, Gesundheit und Finanzen in der neuen Horoskop Woche für Dein Sternzeichen entwickeln? Die Hinweise verstecken sich in den Sternen. Ratschläge für jeden Lebensbereich erteilt Dir das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 03.04. bis 09.04.2023.

Dich interessieren die Astro-News für Dein Sternzeichen Waage? In den anderen Horoskopen wirst Du fündig:

Liebe und Partnerschaft

Jetzt ist es so weit! Flirts, Partys, Zusammensein und sich amüsieren mit lieben Menschen, das bringt Dich endlich auf andere Gedanken! Plane nicht so viel, sonst verpasst Du schöne Augenblicke. Du bist äußerst distanziert und etwas sprunghaft in Deiner Art, Zuneigung zu zeigen. Das könnte zu Auseinandersetzungen und Irrtümern führen. Suche jetzt die Gegenwart vertrauter und gefühlvoller Menschen!

Gesundheit und Fitness

Es wird Zeit für einen Entschlackungstag. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Auch wenn es schwerfällt, denke immer positiv, das stärkt Dich. Unterstelle Dich keinen Zwängen.

Beruf und Finanzen

Zum Thema Arbeitsplatz solltest Du Dir erstmal einen umfassenden Überblick verschaffen, ehe Du versuchst, darauf Einfluss zu nehmen. Wenn Absagen oder Änderungen Deine Pläne umwerfen, musst Du nicht durchdrehen. Kraftvoll trotzt Du allen Widerständen. Du erkennst Deinen Erfolg und bist überwältigt von Deinen Handlungen. Jetzt bist Du am Ziel der Wünsche. Selbst wenn Du Dich sehr schwierigen Arbeiten hingibst, werden sie Dir Freude bereiten. Handele jetzt ganz danach, wie Dir der Sinn steht.