Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 10.04. - 16.04.2023

Wofür solltest Du Dir in der aktuellen Horoskop Woche unbedingt Zeit nehmen? Lies Dir das k ostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 10.04. bis 16.04.2023 gründlich durch und setze die kosmischen Ratschläge für Liebe, Gesundheit und Beruf in die Tat um. Nur wenn Du auf Deine Gefühle, Deinen Körper und Deine Energie achtest, wirst Du Erfüllung im Leben finden.

Liebe und Partnerschaft

Mit viel Feingefühl könntest Du eine verfahrene Situation retten. Bleibe also auf dem Teppich und checke alles gut ab. Wenn Du Dich richtig fallen lässt, genießt Du unbeschwerte Stunden zu zweit. Partnerschaften können in einen Tiefgang geraten. Jetzt ist Feingefühl und Rücksichtnahme angesagt, um da wieder herauszukommen. Versinke nicht in Deinem Selbstmitleid, das wird Dir nicht weiterhelfen. Deine Launen solltest Du zügeln und das Lächeln nicht vergessen.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich bist Du absolut fit. Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könntest Du gut gebrauchen. Durch Yoga kommt der Körper ins Schwingen. Deine Empfindlichkeit könnte zu einer wehleidigen Haltung führen, aus der heraus dann auch mal eine Tafel Schokolade zu viel gegessen wird.

Beruf und Finanzen

Geschäftlich solltest Du lieber mal einen Gang zurückschalten, Du könntest Dich übernehmen. Du beeindruckst einen Menschen mit Deinem unvergleichlichen Charme. Du fühlst Dich wohl in Deiner Haut, bist zuversichtlich und, wie Du bestimmt weißt, wirkt eine positive Haltung wie ein Echo. Achte darauf, an ein Vorhaben mit sehr viel Fingerspitzengefühl heranzugehen.