Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 13.02. - 19.02.2023

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du Dich jetzt auf die Liebe konzentrierst, wirst Du nicht enttäuscht. Es geht jetzt um Sicherheit, Zugehörigkeit, Treue und Vertrauen. So geht Dir einfach das Herz auf. Du bist glücklich und findest das Leben schön. Und weil Du happy bist, agierst Du auch zuversichtlich. Du wirkst sehr verführerisch und hast eine starke erotische Ausstrahlung.

Gesundheit und Fitness

Verwirkliche jetzt Deine Vorhaben und fasse die dazu notwendigen Entschlüsse. Du bist stabil, und Deine Konstitution ist überdurchschnittlich gut. Übertreibe es mit Deinen Aktivitäten nicht, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr, als es nutzen kann. Verausgabe Dich nicht, weder körperlich noch geistig. Du fühlst Dich besonders wohl, wenn Du Dich zurückziehen kannst. Suche Deinen Lieblingsplatz auf, lies ein Buch oder träume.

Beruf und Finanzen

Anstrengende Dinge stehen an. Keine Sorge, Du bist gut dafür gerüstet. Du beurteilst Menschen eher nach ihren Taten als nach ihren Worten. Bleibe diesem Grundsatz auch weiterhin treu. Gehe alles in Ruhe an. Delegiere, wenn es geht, sonst bist Du ganz schnell erschöpft. Es gibt in der nächsten Zeit noch sehr viel zu tun. Ein Zuviel in der Selbstfindung lässt Dich oft Deine wirklichen Pflichten und Aufgaben vergessen. Bleibe auf dem Weg der Tatsachen.