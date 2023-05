Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 29.5. - 4.6.2023

Das aktuelle Wochenhoroskop für Waage vom 29.5. bis 4.6.2023 entführt Dich in die Welt der kosmischen Tipps und Ratschläge. Offenheit und Freiheit spielen in den nächsten Tagen in der Liebe eine große Rolle. Nimm die neue Horoskop Woche, wie sie kommt und mache das Beste aus Deiner Zukunft.