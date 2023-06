Wochenhoroskop Waage: Deine Horoskop Woche vom 5.6. - 11.6.2023

Liebe und Partnerschaft

Manchmal erschreckst Du Dich über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist. Organisiere einen neuen Mix aus Aktivität und Muse. Dadurch bringst Du endlich etwas frischen Wind in Deinen tristen Lebensablauf. Kläre Deinen Partner oder Deine Partnerin auf, wenn Du das Gefühl hast, mit ihm oder ihr nicht klarzukommen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du Dich nicht an den Rat des Arztes hältst, kann sich nichts verändern. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen"? Du solltest Dich nicht immer so sehr unter Erfolgszwang setzen. Enorme Anforderungen an Deine Energie ziehen Phasen der Erschöpfung nach sich. Ein bisschen Entspannung muss eingeplant werden.

Beruf und Finanzen

Du entwickelst eine gewisse Geradlinigkeit bei der Verfolgung der gesetzten Ziele. Das gehört nicht unbedingt zu Dir, kommt aber gut an. Mit Geschicklichkeit und Diplomatie kannst Du heute zwischen verschiedenen Interessenten vermitteln und dabei garantiert sehr erfolgreich sein. In beruflicher Hinsicht läuft alles prima, auch wenn Du Dich unterfordert fühlst. Gelöst und auf angenehme Weise entspannt, kannst Du Dich schwierigen Arbeiten hingeben und wirst sogar noch Deine Freude daran finden.