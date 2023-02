Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 27.02. bis 05.03.2023

Spannende Tipps aus dem Universum der Astrologie liefert die nächste Horoskop Woche. Wer seine Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat, wird auch bei einer Richtungsentscheidung in der Zukunft mit Herz und Verstand handeln. Das Wochenhoroskop für Waage vom 27.02. bis 05.03.2023 verrät, welche Chancen in der Liebe, dem Beruf und in der Gesundheit auf Dein Tierkreiszeichen warten.