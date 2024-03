Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 4.3. bis 10.3.2024

Eine neue Liebeswoche steht an. Was die nächste Horoskop-Woche dem Tierkreiszeichen Waage dazu zu sagen hat, kannst Du hier nachlesen. Die Sterne haben gesprochen und verraten Deinem Sternzeichen im aktuellen Wochenhoroskop für Waage vom 4.3. bis 10.3.2024, was Dir in Zukunft in Sachen Liebesleben, Beruf und Gesundheit bevorsteht.