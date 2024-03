Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 25.3. bis 31.3.2024

Liebe und Partnerschaft

Verlockende Flirts stehen auf der Seite der Singles. Prickelnde Sinnlichkeiten und verführerische Leidenschaften melden sich zurück. Deine Partnerschaft blüht auf und der Himmel hängt voller Geigen! Alles, was Du bisher mit Erfolg verdrängt hast, will jetzt nach außen. Machtkämpfe und Eifersuchtsdramen können die Folge sein. Die kosmischen Einflüsse können Dir in Herzensdingen beachtlichen Auftrieb verleihen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir einmal wieder einen freien Tag. Mit einigen Wehwehchen hast Du zu kämpfen. Nichts ist von Dauer! Du solltest viel in Bewegung bleiben, auch wenn Du wenig Zeit hast. Vermeide allzu strapaziöses.

Beruf und Finanzen

Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schieflaufen. Du bist in dieser Woche sehr guter Dinge und überdurchschnittlich einsatzfähig. Anspruchsvolle Aufgaben nicht auf die lange Bank schieben. Beim Umgang mit Vorgesetzten findest Du mehr Entgegenkommen als sonst. Scheue Dich nicht, in Bereichen, in denen Du Dich unsicher fühlst, erfahrene Menschen um Rat zu fragen, das bewahrt Dich vor Fehlern.