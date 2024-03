Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 1.4. bis 7.4.2024

Für das Sternzeichen Waage läuft es in der nächsten Horoskop-Woche laut Wochenhoroskop ganz fabelhaft. Die Gesundheit ist auf einem Höhepunkt und auch in Liebesdingen und beruflichen Angelegenheiten gehörst Du in der Woche vom 1.4. bis 7.4.2024 eindeutig zu den Gewinnern.