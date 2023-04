Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 24.04. - 30.04.2023

Liebe und Partnerschaft

Eine Entscheidung steht an. Willst Du eine Beziehung intensivieren oder lieber auf Abstand gehen? Warte nicht zu lange. Ein Tag wie geschaffen für das Schöne und Angenehme. Du fühlst Dich seelisch und körperlich entspannt und wirkst beruhigend auf Dein Umfeld. Auch wenn Du Dich in der Partnerschaft allein fühlst, solltest Du nicht resignieren. Beobachte die Lage einfach einmal ganz ruhig. Folge dem Menschen, der in Deinem Inneren eine so heiße Glut entfacht hat.

Gesundheit und Fitness

Endlich bist Du wieder besser in Form. Die Einflüsse sind günstig und die etwas mageren Zeiten neigen sich dem Ende zu. Du kannst aufatmen. Mache keine Zugeständnisse, lade lieber Deine Akkus neu auf. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Achte unbedingt darauf, den Kreislauf nicht zu überlasten. Höre auf, Dich immer wieder physisch und psychisch zu übernehmen.

Beruf und Finanzen

Zuverlässig und entschlossen trittst Du auf, denn Druck und Kontrolle lehnst Du grundsätzlich ab. Damit verkörperst Du Deine Persönlichkeit. Du wirkst derzeit anziehend auf andere und berufliche Vorteile bieten sich an. Sei nicht zu bequem und packe die Gelegenheit beim Schopf! Beruflich bist Du jetzt bestens motiviert, die Zeichen sind günstig. Die Atmosphäre ändert sich gerade. Es bahnen sich neue berufliche Kontakte an, die Dich weiterbringen werden.