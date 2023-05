Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 15.05. - 21.05.2023

Starte mit den spannenden astrologischen News in die nächste Horoskop Woche. Du wirst die verheißungsvollen Lebensratschläge aus dem kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 15.05. bis 21.05.2023 brauchen, um Glück, Liebe und Erfolg in Dein Leben lassen zu können.

Du bist im Sternzeichen Waage geboren? Dann schaue gleich auch, was Dir in den anderen Horoskopen vorausgesagt wird:

Liebe und Partnerschaft

Singles sollten nicht zögern, sondern endlich zugreifen, besser wird es nicht. Im Moment zweifelst Du stark an Dir. Du hast Dein Liebesleben gerade nicht so richtig im Griff. Bestehe auf klare Verhältnisse und scheue Dich nicht vor einer Aussprache. Wenn Du es richtig anpackst, kannst Du eine Verjüngungskur der Partnerschaft herbeiführen.

Gesundheit und Fitness

Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab - immer nur für andere! Deiner eigenen Fitness solltest Du allerdings etwas auf die Sprünge helfen. Optimismus stärkt das Immunsystem. Ein wichtiger Schritt für ein größeres Vorhaben ist gelungen. Du hast Dir eine Erholungspause verdient. Wie wäre es mit einer Reise?

Beruf und Finanzen

Schiebe nichts auf, was gleich erledigt werden kann! Sei achtsam, dann kann in dieser chaotischen Arbeitswoche nichts schieflaufen. Es wird kaum Chancen geben, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, die nächste Aufgabe wartet. Du musst Dich beweisen, andere sägen an Deinem Stuhl.