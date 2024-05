Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 13.5. bis 19.5.2024

In der nächsten Horoskop-Woche erfährst Du, was in Sachen Partnerschaft und Liebe jetzt oberste Priorität haben sollte. Auch für andere Lebensbereiche wie Beruf und Gesundheit bekommst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 13.5. bis 19.5.2024 eine kleine Portion kosmischer Inspiration.