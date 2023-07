Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 10.7. bis 16.7.2023

Die Liebeswellen schlagen hoch in der nächsten Horoskop Woche, der Erfolg im Beruf winkt, nur in Sachen Gesundheit heißt es für die Zukunft: mehr Achtsamkeit. Alles über Dein Schicksal jetzt im Wochenhoroskop für Waage vom 10.7. bis 16.7.2023.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst nach Strich und Faden verwöhnt und darfst es Dir mal so richtig gut gehen lassen. Nichts hinterfragen, Du hast es Dir verdient. Du bist sehr leidenschaftlich und verführerisch. Kann es sein, dass Du falsche Signale setzt? Dein Schatz versteht jedenfalls nicht, was Du überhaupt willst. Du bist in der Lage, auf Dein Gegenüber gefühlvoll einzugehen. Eine wunderschöne Zeit für die Liebenden. Harmonie ist angesagt.

Gesundheit und Fitness

Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Auch wenn es schwerfällt, denke immer positiv, das stärkt Dich.

Beruf und Finanzen

Erledige das neue Projekt am besten unauffällig und für Dich allein. Zweifle nicht an Geduld und Pflichterfüllung und vor allen Dingen gib Dich nicht auf. Die Zeit der Stagnation geht bald vorüber. Du überzeugst durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung. Du gehst mit voller Power an eine komplizierte Aufgabe heran. Der Chef bemerkt es und wird Dir ein Angebot machen.