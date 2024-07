Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 8.7. bis 14.7.2024

Liebe und Partnerschaft

Es ist eine absolut positive Zeit, die Du konstruktiv nutzen solltest. Bringe Dein freiheitliches Denken zum Ausdruck. Wenige Worte sagen oft sehr viel mehr als übertriebene Kommunikation, besonders, wenn Du jemandem sagen willst, dass Du ihn gern hast. Es besteht eine starke Tendenz zur Selbstdarstellung, besonders vor Angehörigen des anderen Geschlechts. Übertreibe es nicht! Wenn Du nur einlenkst, weil Du Dich dazu verpflichtet fühlst, wirst Du Dich später über Deine eigene Unzufriedenheit ärgern.

Gesundheit und Fitness

Du hast ein starkes Sicherheitsbestreben und leidest daher unter Verlustängsten. Nervlich bist Du etwas überdreht, das wirkt sich nicht gerade wohltuend aus. Ärger macht krank und Freude heilt, entscheide also richtig. Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, tue es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß.

Beruf und Finanzen

Eine Aufgabe erfordert große Detailkenntnisse, mehr als gedacht. Nimm beruflich erneut Anlauf, der Erfolg winkt! Clever sorgst Du für Deinen eigenen Vorteil und setzt Deine Pläne um. Du erhältst zwei verschiedene Arten von Hilfestellungen, dadurch werden unangenehme Dinge schnell gelöst. Du kannst nur stolpern, aber nicht fallen.