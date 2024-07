Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 15.7. bis 21.7.2024

Auf der Arbeit läuft in der nächsten Horoskop-Woche alles glatt. Doch wie sieht es in den Lebensbereichen Liebe und Gesundheit aus? Die Sterne haben ihre Position eingenommen und verraten Dir im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 15.7. bis 21.7.2024, was Dich in der Zukunft erwartet.