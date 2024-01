Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 15.1. - 21.1.2024

In der nächsten Horoskop Woche stören die Himmelskörper, Planetenbewegungen und Mondenergien die Harmonie in jedem Lebensbereich von Waage-Frau und Waage-Mann. Wie Du Liebe, Gesundheit und Beruf zurück in das Gleichgewicht bringen kannst, erklärt Dir das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 15.1. bis 21.1.2024.