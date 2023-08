Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 14.8. - 20.8.2023

Bringe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Waage in Harmonie. Alle Tipps unter:

Liebe und Partnerschaft

Eine leichte, unbeschwerte Zeit beginnt. Super für längst fällige Aussprachen, neue Kontakte oder für den Beginn einer großen Liebe. Passe nur auf, dass Dein Partner sich nicht gekränkt fühlt. Selbst wenn Du es nicht wahrhaben willst, auch Du brauchst eine starke Schulter. Du glaubst, die Welt will Dir das Leben schwer machen und hat sich gegen Dich verschworen. Das ist ein Hirngespinst. Denke positiv.

Gesundheit und Fitness

Du traust Dir jetzt viel zu und bist am Wettkampf und besonders an körperlicher Betätigung aller Art interessiert. Übertreibe es nicht! Bleibe auf der Spur Deiner Träume, das wirkt befreiend. Öfter mal innehalten und ausruhen, das gibt neue Kräfte. Eine kurze Fastenzeit würde auch Dir sehr gut bekommen.

Beruf und Finanzen

Auch wenn Dir nicht gleich jeder zujubelt, Du wirkst trotzdem überzeugend. Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten. Beruflicher und finanzieller Aufschwung ist in Sichtweite! Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung.