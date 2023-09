Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 25.9. bis 1.10.2023

Waage-Frauen und Waage Männer werden in der nächsten Horoskop -Woche von leichtem Starrsinn begleitet und sollten laut kostenlosem Wochenhoroskop für Waage vom 25.9. bis 1.10.2023 mit Neugier und offen in die Zukunft blicken.

Liebe und Partnerschaft

Halbherzige Kompromisse geben Dir jetzt keine innere Zufriedenheit. Halte an wesentlichen Forderungen fest, auch wenn es schwerfällt. Du bist immer von einer gesunden Neugier erfüllt und willst den Dingen auf den Grund gehen. Das sehen andere nicht so gerne. Ungetrübter Liebeshimmel und eine spannende Begegnung. Du bist schnell entflammbar, wenn es in Deiner Beziehung kriselt. Dann fährst Du ganz besonders auf zärtliche Streicheleinheiten ab.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir Zeit und sorge für ausreichende Bewegung. Halte Dich zurück, gehe kein Risiko ein und meide Gefahren. Nutze die Zeit und schaffe Dir gesundheitlich eine gute Grundlage. Stärke Deine Abwehrkräfte durch vitaminreiche Ernährung. Meide Kaffee und Alkohol, gönne Dir gesundes Essen und genügend Pausen. Höchstleistungen fordern womöglich ihren gesundheitlichen Tribut.

Beruf und Finanzen

Denke nicht immer gleich, die ganze Welt sei gegen Dich, wenn Dir nicht alles auf Anhieb so gelingt, wie Du es willst. Lasse unwichtige Dinge ruhen und fasse Großes ins Auge. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten.