Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 22.1. bis 28.1.2024

Die nächste Horoskop -Woche offenbart Dir, welchen Einfluss die Himmelskörper auf Dein Tierkreiszeichen haben. Gemeinsame Zeit in der Partnerschaft führt zu mehr Harmonie in der Zukunft, das weiß auch das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 22. 1. bis 28.1.2024 . In Sachen Gesundheit gilt es, Körper und Geist besser in Einklang zu bringen.

Liebe und Partnerschaft

Wundere Dich nicht, wenn die Funken sprühen. Du bist doch nicht allein auf der Welt. Partnerschaft funktioniert nur über Rücksichtnahme. Zurzeit wirst Du von einem Kampfplaneten regiert und scheust daher auch keine Auseinandersetzung. Ruhe bewahren! Gefühlsmäßige Verletzungen haben manchmal das Resultat, dass man sich gegen alles abschirmt. Lasse es nicht so weit kommen.

Gesundheit und Fitness

Betätige Dich möglichst körperlich, um Deine Energie abzuleiten, aber mit Maß! Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Du strotzt vor Kraft und Energie, steckst voller Pläne und hast das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Nimm Dir aber nicht zu viel vor, der Schein trügt! Mit Deinen Fähigkeiten und Reserven musst Du jetzt besonders haushalten.

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, kann jetzt so nach und nach aufgearbeitet werden. Es geht Dir alles wieder leicht von der Hand. Setze keine zu hohen Erwartungen in eine neue Geschäftsverbindung. Am Arbeitsplatz würde man sich von Dir etwas mehr Zurückhaltung wünschen. Du hast das Zeug zum Lebenskünstler. Du bist von Deiner Sache überzeugt und wirkst auch überzeugend. Mache weiter so!