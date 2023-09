Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 2.10. bis 8.10.2023

Deine Arbeit ist Dir in der nächsten Horoskop-Woche besonders wichtig. Das ist gut so, dennoch rät das kostenlose Wochenhoroskop vom 2.10. bis 8.10.2023 Waage-Frauen und Waage-Männern, auch mal abzuschalten. Dann warten nicht nur Erfolg, sondern auch Glück und Gesundheit in der Zukunft.