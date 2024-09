Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 30.9. bis 6.10.2024

Du bist diese Woche auf der Suche nach einer Extraportion Glück? Im Wochenhoroskop für Waage vom 30.9. bis 6.10.2024 verrät das Universum Mann und Frau, wie man seinem Erfolg auf die Sprünge helfen kann. Finde heraus, was die nächste Horoskop -Woche Dir diesmal sagen möchte.

Liebe und Partnerschaft

Fragen, warum Dinge so geschehen, tauchen immer wieder auf und nicht immer findest Du eine direkte Antwort darauf. Habe einfach Vertrauen und höre auf zu fragen. Deine Ausstrahlung kommt nicht wie gewünscht an; tue etwas dagegen. Wenn die Liebe wieder weich und warm sein soll und nicht ständig von Krisen erschüttert werden soll, musst Du Deinen Teil dazu beitragen! Du kannst Dich wirklich nicht beklagen. Du wirst von Deinem Partner oder Deiner Partnerin freudig überrascht, und auch so wird Dir mancher Wunsch erfüllt werden.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du endlich eine klare Entscheidung triffst, fällt Deine Anspannung ab. Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht auf Dich selbst! Erschaffe Dir jetzt ein inneres Leitbild, das Dir bei Deinen Bemühungen zu Kraft und Gesundheit helfen kann. Setze auf Disziplin! Empfindliche Körperstellen solltest Du je nach Witterung gut schützen.

Beruf und Finanzen

Du kommst voll zum Zug, denn Deine Talente sind gefragt. Jetzt musst Du einen Zahn zulegen, um Deinen Aufgaben gerecht zu werden. Du ziehst Dein Pflichtprogramm professionell durch, auch wenn es immer Nörgler gibt. Beruflich wird dies eine sehr schwere Zeit für Dich, also gehe kein Risiko ein.