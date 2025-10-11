Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 13.10. bis 19.10.2025

Aufregend zur Sache geht es in der nächsten Horoskop -Woche vor allem in Liebesangelegenheiten. Im Wochenhoroskop für Waage vom 13.10. bis 19.10.2025 bekommt Dein Sternzeichen inspirierende kosmische Tipps, damit Du die Ziele nicht aus den Augen verlierst.

Liebe und Partnerschaft

Du wirst von einer ganz bestimmten Person sehr bewundert. Im Moment bist Du selbst die Quelle öffentlichen Ärgernisses. Überprüfe Dich, Du tendierst immer mehr zu Zerwürfnissen. Du stehst nicht allein da in Deinem Liebesschmerz, Dein Umfeld fängt Dich auf. Gehe aus, es wird jetzt super aufregend.

Gesundheit und Fitness

Werde aktiv und verwirkliche Deine Träume. Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an. Spitzenkondition, jetzt hängst Du alles problemlos ab. Höchstleistungen fordern womöglich ihren gesundheitlichen Tribut.

Beruf und Finanzen

Du bist sehr unternehmungsfreudig. Es macht Spaß, sich und der Welt zu zeigen, was an Fähigkeiten und Potenzial in Dir steckt. Vor Überstunden solltest Du Dich nicht scheuen. Zeige Dich bemüht und fleißig, aber übertreibe nicht. Das Dankeschön bekommst Du später. Du wirst jetzt merken, dass Konkurrenz nicht nur das Geschäft belebt. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig, und das würde Deinem Ruf sehr schaden.