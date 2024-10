Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 21.10. bis 27.10.2024

Liebe und Partnerschaft

Nimm Dir die Muße, ein lang aufgeschobenes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das private Glück kommt nicht von alleine. Bewahre in jeder Hinsicht einen kühlen Kopf. Eine schwierige Lage meisterst Du nur durch überlegtes Handeln und klare Linien. Diskussionen mit Deinem Schatz können jetzt schnell hitzig werden. Lasse Dich nicht einschüchtern. Nur weil jemand mal etwas laut auftrumpft, ist er noch lange nicht besser als Du. Demonstriere Stärke.

Gesundheit und Fitness

Du wirkst sehr erschöpft, gönne Dir mehr Schlaf und frische Luft. Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. Auch wenn Du Dich kraftvoll fühlst, solltest Du trotzdem öfter Pausen einlegen. Deine Müdigkeit nimmt zu. Sorge für mehr Ruhe und Schlaf.

Beruf und Finanzen

Das, was Du am Arbeitsplatz aussendest, kommt auf Dich wieder zurück. Setze auf Kommunikation, dadurch erfährst Du über Kollegen sehr viel. Du leidest unter dem Gefühl auf der Stelle zu treten, bewahre Geduld. Missverständnisse durch Fehlverhalten von Deiner oder anderer Seite treten auf. Sei also bedacht mit dem, was und wie Du es sagst.