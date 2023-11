Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 13.11. bis 19.11.2023

Die Sterne helfen Waage-Frau und Waage-Mann in der nächsten Horoskop-Woche wieder zurück in die Harmonie zu finden, denn ein aufgewühltes Herz ist kein guter Berater. Was die Himmelskörper Dir in Deiner aktuellen Lebenssituation empfehlen, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Waage vom 13.11. bis 19.11.2023.