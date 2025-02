Wochenhoroskop Waage: So wird die nächste Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

Wenn Du nicht nur an Dich und Deine Bedürfnisse denkst, wird die nächste Horoskop -Woche zu einer richtigen Liebeswoche für Dein Sternzeichen. Weitere astrologische News bezüglich Gesundheit, Finanzen und Erfolg gibt es jetzt im kostenlosen Wochenhoroskop für Waage vom 10.2. bis 16.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Tausendmal geflirtet und plötzlich funkt es richtig. Deine feinen Antennen werden Dir genau sagen, wem Du trauen kannst. Gemeinsam geht's nicht immer leichter. Beziehungen sind manchmal schwierig. Du erlebst vielleicht die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Eine alte Liebe geht Dir nicht aus dem Kopf. Sehr anlehnungsbedürftig. Du brauchst jemanden, dem Du blind vertrauen kannst.

Gesundheit und Fitness

Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur. Chronische Erkrankungen und Depressionen können in diesen Tagen eine Erleichterung erfahren, zumal innere Erregung gedämpft wird. Ziehe Dich zurück, genieße einen duftenden Kaffee oder Tee und träume davon, mit lieben Menschen zusammen zu sein. Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest?

Beruf und Finanzen

Dein Tatendrang am Arbeitsplatz ist bemerkenswert. Aber hast Du Dir auch genau überlegt, was Du mit Deinen Aktionen bezwecken willst? Du stehst kurz vor dem Durchbruch, nicht ungeduldig werden. Versuche, Dein Innenleben zu begreifen und positiv zu leben. Gehe einfach die Richtung weiter, die jetzt unbewusst vorgegeben wird. Man setzt großes Vertrauen in Dich und ein Gönner steigert Deinen Erfolg. Trotzdem bist Du unzufrieden und bist immer noch auf der Suche nach mehr.