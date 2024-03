Wochenhoroskop Wassermann: So wird die nächste Woche vom 4.3. bis 10.3.2024

Liebe und Partnerschaft

Die Liebe kommt, wenn auch etwas später. Du wirst eine angenehme Zeit erleben und Dich rundum glücklich fühlen. Wenn Du schon längere Zeit unter undefinierbaren Launen leidest, dann ziehe jetzt die Konsequenzen. Frage Dich, was Du willst. Es geht in der Liebe leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr. Dein Partner himmelt Dich an, tritt diese Gefühle nicht mit Füßen.

Gesundheit und Fitness

Sorge für genussvolle Entspannung. Unterstelle Dich keinen Zwängen. Schiebe nicht immer alles auf die lange Bank, das macht nur schlaflos. Es ist wichtig, dass Du Deine körperlichen und seelischen Kräfte richtig dosierst.

Beruf und Finanzen

Jemand macht Dir ein sehr lukratives Angebot, greife zu! Du hast zwar keine Spitzenform, aber gute Energien, auch das bringt Dich weiter. Du bist nur dann erfolgreich, wenn Du Dich bewusst vordrängst, wichtig machst und von Dir hören lässt. Also tritt in den Vordergrund! Nutze jetzt Deine Fähigkeiten, diese günstige Situation ist nur von kurzer Dauer.