Wochenhoroskop Wassermann: Deine Horoskop Woche vom 10.04. - 16.04.2023

In der neuen Horoskop Woche hat das Universum Botschaften für Dich. Es liegt in Deiner Macht als Wassermann, ob sich Deine Wünsche in Liebe, Gesundheit und Beruf erfüllen. Kosmische Hilfestellungen und praktische Tipps für jeden Lebensbereich findest Du im aktuellen Wochenhoroskop für Wassermann vom 10.04. bis 16.04.2023.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz hofft auf Deine Unterstützung, höre Deinem Gegenüber also gut zu. Eine neue Liebe bringt Dich auf Wolke sieben. Kühl und unromantisch erscheinst Du manchmal den Menschen, die sich für Dich interessieren. Zeige Deine Gefühle, statt sie zu verstecken. Es sieht so aus, als ob Deine amourösen Wünsche nun in Erfüllung gehen. Sei nun aktiv. Mache den ersten Schritt. Genieße und verzeihe, in der Liebe gibt es nichts Schöneres.

Gesundheit und Fitness

Räume einmal richtig bei Dir auf. Schmiede Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setze Dinge in die Tat um. Bewegung steht auf dem Programm und dies eventuell mehr, als Dir lieb ist. Lasse Dich nicht von launischen Stimmungen leiten. Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Für Dein körperliches Wohlbefinden hilft das richtige Maß an Bewegung und Ruhe.

Beruf und Finanzen

Wahre Dein Gesicht und stehe ohne Rückzieher zu Deinen Ansichten. Du weißt nichts mit Dir anzufangen? Du willst was tun, weißt aber nicht, was? Setze Dich immer mal wieder helfend und sorgend für andere ein. Dies ist beruflich eine kritische Zeit für Dich. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst um Deine Stellung. Zweifle nicht und bewahre Geduld!